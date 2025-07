「ユ・クイズ ON THE BLOCK #292」 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved 世界34都市を巡った「BORN PINK」ツアー以来、約1年10ヶ月ぶりのワールドツアー「DEADLINE」が7月5日(土)の韓国・高陽公演からスタートし、ついに"4人の完全体"として再始動するBLACKPINK。併せて新曲のリリースも発表されており、来年1月の東京ドーム公演を含む、計16都市での大規模なカムバックツアーへの期待は高まるばかりだ。とはいえ、