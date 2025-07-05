ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎSukeban¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÂç¼ê¡¢NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ä²»³Ú¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¸«Ãæ¡Ä¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¾Ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¼èÇ¦Sukeban¤Ï¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼