¡Ú»ñÀ¸Æ²¡¦JAL¥ì¥Ç¥£¥¹¡ÛÂè2Æü¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ ½éV¤«¤é¡Ö¥Ý¥ó¥Ý¥ó¾¡¤Æ¤ëÁª¼ê¡×¤È¡Ö¤½¤ì¤Ã¤­¤ê¤ÎÁª¼ê¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡©»ñÀ¸Æ²¡¦JAL¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î²ñ¾ì¡Ê¸ÍÄÍCCÀ¾C¡Ë¤Ç2005Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ½ªÆü¤Ï2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤ÎµÜÎ¤Íõ¤¬Âç²ñ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µ­Ï¿¡Ê20ºÐ105Æü¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ïµ­²±¤Ë¤Ê