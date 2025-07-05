¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤ÎÈø·Áµ®¹°¡Ê48¡Ë¤¬7·î2Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤À¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¤ä¤é¤»È¯³Ð¤â»ëÄ°Î¨ÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÄ¹Ç¯¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¡Ö¤ä¤é¤»ÌäÂê¡×¤Îº¬¿¼¤µ¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¿¿·õ¤Ë¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡Õ¤È¡¢¶¯¤¤Ä´»Ò¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢Èø·Á¤Ï¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¸ä³Ú¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª ¤½¤¦¤À¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡Õ¤ÈÀä¶«¡£²¿¤Î¤³¤È¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¤·¤¿6·î30