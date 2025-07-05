Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°¹Å²ß¤È¤Ï¡¢1998Ç¯¤ËÄ¹Ìî¸©¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¹Å²ß¤Ç¤¹¡£¹Å²ß¤Ï500±ßÇòÆ¼²ß¤È5000±ß¶ä²ß¡¢1Ëü±ß¶â²ß¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢È¯¹Ô¤Ï3²ó¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¤Ï¡¢Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°¤Î1Ëü±ß¶â²ß¤ÎÇã¤¤¼è¤êÁê¾ì¤È¡¢¹â¤¯Çä¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°¤Î¡Ö1Ëü±ß¶â²ß¡×¤Î¼ïÎà Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°1Ëü±ß¶â²ß¤Ï½ã¶âÀ½¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¼ïÎà¤¢¤ë