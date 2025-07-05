ÇË¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë½¤Éü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿½÷À­¤¬¿·³ã»Ô¤Ë¤¤¤ë¡£Âç¤­¤¯ÇË¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¤â·Ñ¤®¤Ï¤®¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë½¤Éü¤¹¤ë½÷À­¤Îµ»½Ñ¤È»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤¿¡£ ¢£À¤³¦¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¡ª ¿·³ã»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éþ¤Î½¤ÉüÅ¹¡ØBlue Champion¡Ù¡£ ºÙ¤«¤Ê¿§¤ò²¿½Å¤Ë¤â»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ë¥à¤òË¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å¹¼ç¤Î²ÃÆ£¹áÉÄ¤µ¤ó¤À¡£¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¡ª¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¿Í¤Î¤ªµÒ¤¬°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤