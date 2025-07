2025年大阪・関西万博では、2025年7月7日(月)より夜空を彩る、通常のLEDよりも”6倍”明るいドローンでの特別演出『Flash Wish Tree』をスタート。さらに、日本の伝統行事「七夕」にちなんだ連動企画も開催され、会場全体が願いと光で輝きます。ドローン特別演出「Flash Wish Tree」とは?万博会場で通常演出の「One World Tree」が、特別な「Flash Wish Tree」に変身!これは、従来のLEDライトの約6倍の輝度を誇るフラッシュモジ