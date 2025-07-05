IAEA¡Ê¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ë¤Îºº»¡´±¤¬³Ë»ÜÀß¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥é¥ó¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó³Ë³«È¯¤Î´Æ»ë¤¬°ìÁØº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤ÎÍÍ»ÒIAEA¤Ï4Æü¡¢ºº»¡´±¤¬¥¤¥é¥ó¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÆ®¤ÇÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¶õ¹Á¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºº»¡´±¤ÏÎ¦Ï©¤Ç½Ð¹ñ¤·¤¿¤È