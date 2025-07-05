¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡Ò´ôÉì±©Åç±ØÁ°¡Ó¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡£À¾Ä®¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢8·î21Æü¤«¤é±¿±Ä¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£À¾Ä®¤ÏËÜÈ¬¸Í¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃ«ÄÍ±ØÁ°¡¢È¬¸ÍÃæ±û¤Î3¸®¤Î¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¤ò¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·úÊª¤Ï11³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢µÒ¼¼¿ô¤Ï146¼¼¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏJR´ôÉì±©Åç±Ø¤ÈÌ¾Å´¿·±©Åç±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¶â»³±ØÁ°¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î³«È¯·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¾±Ä¥Û¥Æ¥ë¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£