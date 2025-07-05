ºò²Æ¤âÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªFW¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º³ÍÆÀ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï°ÊÁ°¤è¤êºâÀ¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤âÁª¼êÅÐÏ¿¤¬½ÐÍè¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë¶É¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ï¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤È·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê°ÜÀÒ¤ÏÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎÁ°Àþ¹½À®¤À¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Î²¼¤Ç2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥é