¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Î¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â13¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó20¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤ÎÃæ±ûÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ç4Æü¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃÏ¸µÅö¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë13¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç700¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥µ¥Þ¡¼¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó20¿Í