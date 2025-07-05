Nintendo Switch 2¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó1¤«·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Å·Æ²¤Ï½éÂåSwitch¸þ¤±¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Switch 2¤Ç¤ÎÂÐ±þ²ÄÈÝ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¸ø¼°¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬Image:Nintendo Life¡£   °ìÊý¤Ç¡¢³¤³°¥²¡¼¥à¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎNintendo Life¤Ï¤µ¤é¤ËÉý¹­¤¯¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¸ø¼°À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¤Î½éÂåSwitchÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¡¢Switch 2¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¡¢À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYouTubeÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤