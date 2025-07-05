5Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2828.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 2878.41¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 2850.70¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 2828.50¥Ý¥¤¥ó¥È5ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 2827.95¥Ý¥¤¥ó¥È4ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ 2827.20¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 2822.99¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 2820.0