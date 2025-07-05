¥¹¥´¤¹¤®¤ëÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬º£µ¨¡¢¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¡ÊÁö¼Ô¤È¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À²ó¿ô¡Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó162»î¹ç¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¾Ã²½¤·¤¿ÆüËÜ»þ´Ö£¶·î26Æü»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï79ÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö158ÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤Ïºòµ¨¤Î134ÆÀÅÀ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼£±°Ì¡¢21À¤µªºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£¡Ç23Ç¯¤Ë»Ë¾å½é¤Î¡Ø40-70¡Ù¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö