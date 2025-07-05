µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¡¢¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë5.3¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£