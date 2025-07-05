¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¦¥¹¥Ñ¥¤¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ¡Ë¤¬º£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ëÍ¥²æ¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢Èà¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²Ö¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤È¶öÁ³¤¹¤ì°ã¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¶¶ÏÂÌé¤¬±é¤¸¤ëÍ¥²æ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥ó¤âÉ¬¸«¡ªËÜºî¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤È¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´é¡Ä¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«´í¸±¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¤¬