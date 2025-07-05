5Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß°Â¤Î3Ëü9750±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9810.88±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï60.88±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4327Ëç¤À¤Ã¤¿¡£ TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2828.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ2.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ0.55¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤À¤Ã¤¿¡£ ÌÃÊÁÀ¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ½ÐÍè¹â Æü·Ð225ÀèÊª 39750 -204327 Æü·Ð225mini