¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü2¡½1¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯7·î4Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¼«¿È3Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤â¡¢°æ¾åÎµ¤Î¶ì¶­¤òµß¤¦²÷Åê¤À¡£ÃæÆü¡¦ÂçÌî¤Ï8²ó1/3¤ò5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡£ÄÌ»»90¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò5¤Ç»ß¤á¤¿¡£¡ÖÂ­¤Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê´°Éõ¡ËÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥À¥µ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Î¡ÈÀä¶«¼Õºá¡É¤ÇµÒÀÊ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£100µåÌ¤Ëþ¤Î´°Éõ¾¡Íø¡Ö¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¡£9²ó1»àÆó¡¢