¾®ÁÒ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï3¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢C¡×¡£¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Ç´ïÍÑ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Ç¥ì¥¤¥È¤¬ËÜÌ¿¤À¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÁ°Áö¿â¿åS¤ÏÆ»Ãæ¡¢Äù¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ì¡£5ÈÖ¼ê¤«¤é·þ¤êµ¤Ì£¤ËÆ°¤¤¤Æ2Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¥¹¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢Ä¹¤¯µÓ¤ò»È¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£ºò²Æ¤Î¿·³ã¤Ç±óÀ¬¶¥ÇÏ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¾®²ó¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ3½µ¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ï½çÄ´¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò½Å¤Í¡¢ÂÖÀª¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£