¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ9.1¡áÉ¸½à¢¨¶âÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°10.9¡ó¡¢4³Ñ13.0¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°1.0¡ó¡¢4³Ñ1.2¡ó¢¨¶âÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡£¼Ç¤Ï3³Ñ¤«¤é4³Ñ¤ÎÆâºô±è¤¤¤Ë½ý¤ß¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¡£Àè½µ¤ÏÀè¹ÔÀª¤¬¹¥Áö¡£»þ·×¤ÏÂ®¤¤¡£¥À¡¼¥È¤Ï´¥Áç¡£¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ×¤¹¤ë¡£