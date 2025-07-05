¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°10´§¤ÇWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÆ£ÅÄ·ò»ù¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ËÎ×¤ß57¡¦0¥­¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç8ÀïÁ´¾¡4KO¤ÇWBO¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï4°Ì¤ËÉâ¾å¡£¡Ö¤¤¤¤Ãå²ÐºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¡¤ÁÊý¼¡Âè¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë²÷¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£V3¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¡¢¤È¤Ï¤Ã¤­¤ê¸À¤¦¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¡