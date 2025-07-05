¹ñ²ñµÄ»öÆ²¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤ÏÂè27²ó»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3¡¢4Î¾Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ­¸¢¼Ô¤ËÅÅÏÃ¾ðÀªÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£3Ëü3Àé¿Í°Ê¾å¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Æ¡¢¼èºà¤â²ÃÌ£¤·¸ø¼¨Ä¾¸å¤Î½øÈ×¾ðÀª¤òÃµ¤Ã¤¿¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬Èó²þÁª¤ò´Þ¤à²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¡Ê125µÄÀÊ¡Ë³ÍÆÀ¤ò½ä¤ê¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï32¤¢¤ë²þÁª1¿Í¶è¤ÇÀÜÀï¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤¹¸ø»»¤¬Âç¤­¤¤¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï·øÄ´¤ËÀï¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¿­Ä¹¡£ÊÝ¼é·Ï¤Î»²À¯ÅÞ¤¬Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼«