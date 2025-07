ギタリストのChar(70)が4日、東京・日本武道館で、古希記念ライブ「Char Nippon Budokan Live 2025−Purple Phase Jam」を開催した。73年結成のChar最初期のバンド「スモーキー・メディスン」による「SHOW WHAT YOU’VE GOT INSIDE OF YOU」で幕開け。集まった9000人に「ようこそ」とあいさつし、「本当にこの暑い中、ようこそいらっしゃいました。最後まで楽しんでください」と伝えた。布袋寅泰(63)がスペシャルゲストと