Î¦¾å¡¦ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè£±Æü¡Ê£´Æü¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡½¡½£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬£±£´Ê¬£µ£¹ÉÃ£°£²¤ÎÂç²ñ¿·µ­Ï¿¤Ç£´Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿¡£ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ï¿¿Ìî¡Ê¤·¤ó¤Î¡ËÍ§Çî¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë¤¬£²¥á¡¼¥È¥ë£²£¹¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤Ï¹âÅç¿¿¿¥»Ò¡Ê¶åÅÅ¹©¡Ë¤¬£±£³¥á¡¼¥È¥ë£¹£²¡¢Æ±¤ä¤êÅê¤²¤Ï¾åÅÄÉ´Ç«¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó