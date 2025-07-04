£Ô¥·¥ã¥Ä¡õ¥Ç¥Ë¥à¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¡Ä ²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖDo As Infinity¡×¤ÎÈ¼ÅÔÈþ»Ò(46¡¢·§ËÜ¸©»³ÅÔÄ®½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¥é¡¼¤â¥«¥Ã¥È¤âÂçËþÂ­¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÚ¤êÎ©¤Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£23Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÈþÍÆ»Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖÈþ¤·¤µ¤Ë·ÐÇ¯Îô²½¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼¤âÈþÍÆ»Õ(±¦)¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÈ¼ÅÔÈþ»Ò