¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í1¡½0¹­Åç¡Ê2025Ç¯7·î4ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤¬2°Ì¡¦¹­Åç¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·Ï¢ÇÔ¤ò»ß¤á¡¢5³ä¤ËºÆ¤ÓÌá¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¸òÎ®ÀïÌÀ¤±¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê²ù¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¸åÈ¾Àï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤À¸ÞÊ¬¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ê¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë3Ï¢¾¡¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¡¢¸òÎ®ÀïÌÀ¤±3¾¡3ÇÔ¤À¤¾¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£Á´¤¯Èá´Ñ¤¹