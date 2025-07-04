±é²Î²Î¼ê¤ÎÀÄ»³¿·¡Ê25¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖÀÄ»³¿·inÀõÁð¸ø²ñÆ²¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Î1000ÀÊ¤¬´°Çä¡£¡ÖÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¤Þ¤ÀÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ°÷¸æÎé¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¾¡Éé¶Ê¡Ö¿È¾¡¼ê¤Ê½÷¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö·»Äï¿ÎµÁ¡×¡ÊËÌÅç»°Ïº¡Ë¡Ö½À¡×¡ÊÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ë¤Ê¤É¤Î²¦Æ»±é²Î¤«¤é¡¢¡Ö²Æ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê°ð³À