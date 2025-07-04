NBAが主催する国際大会「NBAライジングスターズ・インビテーショナル」が6月25～29日、シンガポールで開催され、京都精華学園高校（京都府）が見事優勝を果たした。その中心で躍動し、大会MVPに選ばれたのが2年生ガードの吉田ひかりだ。 MVPの盾を手に笑顔を見せる [写真]＝バスケットボールキング 吉田は4試合で平均11.75得点6.75アシスト5.25リバウンドを記録。圧巻だっ