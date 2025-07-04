【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ミセスとゆかりのあるふたりがナレーションを担当！ デビュー10周年を記念したアニバーサリーベストアルバム『10』を7月8日にリリースする、Mrs. GREEN APPLE。同作のTV CMのナレーションを、声優の大谷育江と宮野真守が務めたことがわかった。 大谷はアニメ『ONE PIECE』のトニートニー・チョッパー役を務めており、ミセスは