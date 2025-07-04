ユーロ圏１０年債利回り格差仏６７、伊８４ｂｐ縮小水準が継続 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.581 フランス3.25（+67） イタリア3.422（+84） スペイン3.199（+62） オランダ2.758（+18） ギリシャ3.27（+69） ポルトガル3.018（+44） ベルギー3.136（+56） オーストリア2.926（+35） アイルランド