日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限3542( 445) 12月限 350( 0) TOPIX先物 9月限1473(1255) 日経225ミニ 9月限2960(2648) ◯大和証券 限月取引