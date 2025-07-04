日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 16409( 15221) 12月限14(14) TOPIX先物 9月限 16508( 16395) 日経225ミニ 7月限8621(8121) 8月限 274( 274