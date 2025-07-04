総務省が発表した選挙人名簿登録者数（２日時点）に基づき、読売新聞が今回の参院選選挙区の議員１人当たりの人口格差（１票の格差）を試算したところ、最大３・１２６倍となり３選挙区で３倍を超えた。最大格差は、議員１人当たりの有権者数が最多の東京選挙区（９７万４７７人）と最少の福井選挙区（３１万４８１人）を比較した。前回２０２２年の最大３・０３２倍から拡大した。神奈川選挙区は３・１１９倍、宮城選挙区で３