気象台は、午後6時24分に、洪水警報を藤岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】群馬県・藤岡市に発表 4日18:24時点南部では、4日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高崎市□大雨警報・土砂災害・浸水4日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報4日夜のはじめ頃に警戒■藤岡市□大雨警報・浸水4日夜のはじめ頃に警戒1時間最大雨量
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