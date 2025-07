これまでにないゲーム性やストーリー、映像美などを堪能できる革新的な作品を作り続け、日本はもちろん世界中に多くのファンを持つ、ゲームクリエイターの小島秀夫監督。6月26日に待望の新作『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』をリリース。小島監督のエッセイを連載しているananは、発売当日に行われたユーザーイベント「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO」に潜入! ファンの熱に包まれた会場の様子をお届けします