Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が4日、東京・Ginza Sony Parkで行われた『GQ JAPAN クリエイティブ・ウィークエンド』イベントに登壇。自身の展示作品について語った。【写真】「音楽はライフワーク…」だと語った大森元貴5日、6日の2日間にわたって、Ginza Sony Parkで開催される『GQ JAPAN クリエイティブ・ウィークエンド』は、今年の『GQ クリエイティビティ・アワード』受賞者による作品展示イベント。写真を展示する大森の