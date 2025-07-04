「千枚通しのようなもので刺された」と訴えているということです。きょう午後1時50分ごろ、仙台市・青葉区の東北文化学園大学のキャンパス近くで、男子大学生が足を刺されました。大学生は自分で110番通報し、命に別状はないということです。大学によりますと、男子大学生は保健室に駆け込み、「千枚通しのようなもので刺された」と訴えたということです。警察は、友人との間のトラブルとみて、当時の状況を詳しく調べています。