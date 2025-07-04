女優の遠野なぎこさん（45）の都内の自宅から遺体が発見されたことが4日、分かった。捜査関係者が身元について調べている。遺体は遠野さんの可能性があるが、確認は現在できていない。遺体の状況から警視庁は事件性はないとみている。近所に住む人は「3日夕方ごろに消防車3台、救急車2〜3台が来てものものしい様子だった。何があったのかな、と思っていた」と話している。6月27日のインスタグラムでは、鶏肉をフライパン