歌舞伎俳優の尾上松也（40）や中村獅童（52）らが4日、東京・新橋演舞場で歌舞伎「刀剣乱舞東鑑雪魔縁」の公開稽古を行い、終了後囲み取材に応じた。本作は、人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とした新作歌舞伎。23年7月に上演された「刀剣乱舞月刀剣縁桐」に続く第2弾となる。獅童は、前作を鑑賞した子供たちが「松也ファン」になったそうで「松也に負けてたまるか！」と闘志を燃やしている様子。また、松也から子