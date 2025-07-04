ビルロワドガロー仏中銀総裁 ユーロ高はインフレ率の下振れリスクを高める可能性がある 米国の関税によるインフレ効果は見られない ＥＣＢは金利とインフレに関して良好な状況にある しかし、金利に関しては完全にオプションを維持しなければならない （ブルームバーグＴＶ）