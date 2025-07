THE YELLOW MONKEYが7月9日にリリースするニューシングルより、表題曲「CAT CITY」が7月5日放送のJ-WAVE(81.3FM)『POP OF THE WORLD』にて初オンエアされる。 (関連:THE YELLOW MONKEY『Sparkleの惑星X』ライブレポート Vol.5:どこまでも無邪気でピュアで実直だった――4人の“今”の姿) フルサイズでオンエアされるのは今回が初。また、あわせて菊地英昭、吉井和哉のコメントもオンエア