日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月4日の日経225ミニ期近（2025年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8621枚だった。 ◯2025年7月限（特別清算日：7月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 8621(8121) ソシエテジェネラル証券6018(5518) SBI証券 3542(1466) 楽