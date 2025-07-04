「生活が苦しい」割合厚生労働省は4日、2024年国民生活基礎調査の結果を公表し、生活状況が「苦しい」との回答が、全世帯で58.9％に上った。18歳未満の子どもがいる世帯で見ると「苦しい」が64.3％となった。いずれも前年から0.7ポイント減ったが、依然として高い水準。厚労省は、物価高が長引き、賃金の伸びが追い付いていないことなどが影響したとみている。高齢者世帯で生活が「苦しい」は3.2ポイント減の55.8％だった。20