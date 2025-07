劇場公開中の映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』で監督を務めた小池健。足掛け12年、『LUPIN THE IIIRD』シリーズを作り続けた監督が、これまでの歩みを振り返った。(全3回の1回目/2回目を読む、3回目を読む)【画像】小池健監督と『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE』の画像を一気に見る原作:モンキー・パンチ ©TMS◆◆◆シリーズ完結編まで辿り着いた心境は――2014年、『次元大介の墓標』を皮切りにスタートし