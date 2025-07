〈『次元大介の墓標』でも『血煙の石川五ェ門』でもない……小池健監督が演出や脚本の面で苦戦した“あの名作”〉から続く1996年に公開された映画『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる、完全新作の2D劇場版アニメーション『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』。監督を務めた小池健が語る作品の魅力とは……。(全3回の2回目/1回目を読む、3回目を読む)【画像】映画『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血