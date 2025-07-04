提訴後に記者会見する重光宏之氏＝4日午後、東京・霞が関の司法記者クラブロッテグループ創業者の次男で、ロッテホールディングス（HD、東京）の重光昭夫会長ら取締役が、子会社の韓国ロッテグループの不祥事対応を怠り会社に損害を与えたとして、長男の元副会長宏之氏が4日、会社側に約140億円を賠償するよう求め、東京地裁に提訴した。宏之氏は2015年に副会長を解任されて以降、昭夫氏と経営権争いを続けてきた。訴状などに