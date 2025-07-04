参院選兵庫選挙区に立候補した政治団体「NHK党」の党首立花孝志氏は4日、兵庫県加古川市での街頭演説で「黒人とか、イスラム系の人たちが集団で駅前にいると怖い」「今の法律ではどこかへ行けとかできない」と述べた。