ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は3日（日本時間4日）、本拠地でのホワイトソックス戦に「6番左翼」で出場し、3回の第2打席で7号2ランを放った。今季はここまで打率1割台に低迷しているが、復調に向けて打撃フォームの改造に着手。徐々に成果が表れ始めたようだ。試合は6－2でドジャースが勝利し、4連勝を飾った。 ■依然として打率は1割台に低迷 3回2死三塁、コンフォートはホワ