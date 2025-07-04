¡ÖÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡×¡Ê£±£³Æü½éÆü¡¢£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÂç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Çº¸É¨½Å½ý¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹À¾Ëë²¼É®Æ¬¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê£³£±¡Ë¡á¹âº½¡á¤¬£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦³¤Éô·´¤ÎÉô²°¤Ç·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð·Î¸Å¤ËË¬¤ì¤¿ËëÆâ²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤È¹ë¥Î»³¡ÊÉð¶ù¡Ë¤é¤È£±£¸ÈÖÁêËÐ¤ò¼è¤ê¡¢£±£µ¾¡£³ÇÔ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ëë²¼Áê¼ê¤Ë£¸Ï¢¾¡¤¹¤ë¤È¡¢´Ø¼è¤È¤Î¿½¤·¹ç¤¤¤Ë¿ÊÅ¸¡£²¦Ë²¤Ë£²¾¡£³ÇÔ¡¢¹ë¥Î»³¤Ë¤Ï£µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¦Ë²´Ø¡¢¹ë¥Î»³´Ø¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¹âº½Éô²°