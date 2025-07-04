学歴詐称疑惑で厳しい追及を受けている田久保真紀市長（写真：静岡県伊東市の公式サイトより）【画像】東洋大"除籍"の田久保市長。市のサイトでは、学歴については触れられていない静岡県伊東市の田久保真紀市長が、学歴詐称疑惑で揺れている。これまで「東洋大学卒業」を経歴としていたが、実際は「除籍」であったと判明し、公職選挙法に違反しているのでは、といった指摘が相次いでいるのだ。田久保氏は1カ月半前の市長選で、現